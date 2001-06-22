» » Киевлян возмутил очередной «герой парковки»
Раздел: Общество  
0

Киевлян возмутил очередной «герой парковки»

Киевлян возмутил очередной «герой парковки»Автомобиль оставили прямо у выхода из метро.

В пятницу, 22 июня, в центре Киева заметили "героя парковки", который оставил свой автомобиль прямо у выхода из станции метрополитена, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Отмечается, что припаркованный вопреки всем правилам автомобиль заметили на улице Константиновской.

Читайте также: "Герой парковки": киевлян возмутил очередной автохам

"Неважно, что это тротуар и ходят люди. Неважно, что это один из выходов из метро. Важно только, что тебе так комфортно, да?", - прокомментировали фото в сети.

Киевлян возмутил очередной «герой парковки»
Киевлян возмутил очередной «герой парковки»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, герой парковки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:26 » Автор: Анна Мартынова
     616
     0

Похожие новости по теме

Киевлян возмутил очередной «герой парковки» Киевлян возмутил очередной «герой парковки»

Авто принадлежит известному хореографу.

Киевлян возмутил очередной «герой парковки» Киевлян возмутил очередной «герой парковки»

Инцидент произошел в центре города.

Киевлян возмутил очередной «герой парковки» Киевлян возмутил очередной «герой парковки»

Автохам не постеснялся занять три места.

"Блатной автохам": киевлян возмутил очередной "герой парковки"

В центре столице водитель припарковал свою машину в неположенном месте.

"Треснуть по лобовому": киевлян возмутил очередной "герой парковки"

В центре Киева автохам "захватил" весь тротуар.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх