Раздел: Общество
В Броварах озеро стало кровавого цвета
Жители города подозревают выброс химикатов.
Вода в озере внезапно стала кровавого цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Горожане предполагают, что в озеро неизвестные вылили какие-то химикаты, повлиявшие на цвет воды и ее состав.
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"Рыба вся плавает у поверхности, ловит воздух. Утки с утятами (около 20 утят живут на озере) ходят по суше, вылезли на берег черепахи и прочая живность", - говорят жители Броваров.
Вода в озере внезапно стала кровавого цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Горожане предполагают, что в озеро неизвестные вылили какие-то химикаты, повлиявшие на цвет воды и ее состав.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
"Рыба вся плавает у поверхности, ловит воздух. Утки с утятами (около 20 утят живут на озере) ходят по суше, вылезли на берег черепахи и прочая живность", - говорят жители Броваров.
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