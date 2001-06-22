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Раздел: Общество  
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В Броварах озеро стало кровавого цвета

В Броварах озеро стало кровавого цветаЖители города подозревают выброс химикатов.

Вода в озере внезапно стала кровавого цвета, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Горожане предполагают, что в озеро неизвестные вылили какие-то химикаты, повлиявшие на цвет воды и ее состав.

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"Рыба вся плавает у поверхности, ловит воздух. Утки с утятами (около 20 утят живут на озере) ходят по суше, вылезли на берег черепахи и прочая живность", - говорят жители Броваров.

В Броварах озеро стало кровавого цвета
В Броварах озеро стало кровавого цвета
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 Теги: Бровары, озеро

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Сегодня, 13:51 » Автор: Анна Мартынова
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