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Раздел: Общество  
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В Киеве ночные троллейбусы изменят маршрут движения

В Киеве ночные троллейбусы изменят маршрут движенияЭто связано с ремонтом дорожного покрытия.

С вечера 24 июня до утра 25 июня вносятся изменения в работу троллейбусов № 25, 27, 30, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Как сообщает пресс-служба «Киевпастранса», это связано с незаконченными работами КК «Киевавтодор» по капитальному ремонту дорожного покрытия ул. Елены Телиги на участке от ул. Ольжича до просп. Степана Бандеры.

Последние машины отправятся в рейс по своим маршрутам:

троллейбусы № 25 от ст. м. «Почайна» - 22:58; 22:52, от ул. Свободы - 22:05; 22:22.
троллейбусы № 27 от ж/д ст. Киев-Волынский: 21:41; 21:47, от ст. м. «Почайна» - 22:28; 22:38.
троллейбусы № 30 от Кадетского гая: 22:00; 22:20, от ул. Милославской: 22:00; 22:20.

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С 23:00 до 6:00 движение будет организовано по измененным маршрутам:

троллейбусы № 27 - ж/д ст. Киев-Волынский - ст. м. «Дорогожичи»;
троллейбусы № 30 - ул. Милославская - ж/д ст. Зенит; ул. Кадетский гай - ст. м. «Дорогожичи»;
троллейбусы № 25 прекращают движение.
Заезды и выезды троллейбусов будут скорректированы.
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/v-rabotu-trolleybusov-no-25-27-30-vnosyatsya-izmeneniya-0
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 15:07 » Автор: Анна Мартынова
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