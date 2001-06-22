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Раздел: Общество  
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В Киеве запретили продавать продукты на улице

В Киеве запретили продавать продукты на улицеЗапрет связан с жарой.

С 19 июня Госпродпотребслужба запретила в Киеве продавать продукты с лотков на улице из-за чрезмерной жары, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«С 19 июня в Киеве запрещено продавать продукты с лотков на улице, в том числе во время ярмарок. Что касается продуктов, это относится к товарным изделиям – это мясо, рыба, другие продукты, которые имеют свой срок хранения. А при торговле на улице должно использоваться холодильное оборудование с температурой не выше +6-8 градусов. С 19 июня и это запрещено. Потому что температура высокая, температура даже при холодильном оборудовании не такая, при которой можно продавать продукты», - сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

О.Рубан добавил, что рыба и мясо, которые иногда продают с лотков, должны быть реализованы в течение 24 часов. Если это не произошло, данные продукты могут быть опасны для здоровья.

«Эти продукты должны быть реализованы в течение 24 часов. Должен быть документ ветеринарной экспертизы про безопасность. И каждый покупатель может спросить у продавца справку о безопасности этого продукта. Если справки нет, значит, товар не прошел экспертизу», - отметил он.

По словам начальника ГУ госпродпотребслужбы в Киеве, хранить продаваемые на улице продукты можно в холодильниках при температуре не ниже +8 градусов.

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«Мороженое, другие продукты, которые должны храниться при температуре не более +8 градусов Цельсия, должен быть холодильный ларь, холодильное оборудование с термометром с обязательным обозначением температуры, температура должна быть не более +8 градусов Цельсия», - добавил О.Рубан.
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 Теги: Киев, продукты

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Сегодня, 15:35 » Автор: Анна Мартынова
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