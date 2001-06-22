Раздел: Общество
В Киеве запретили продавать продукты на улице
Запрет связан с жарой.
С 19 июня Госпродпотребслужба запретила в Киеве продавать продукты с лотков на улице из-за чрезмерной жары, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«С 19 июня в Киеве запрещено продавать продукты с лотков на улице, в том числе во время ярмарок. Что касается продуктов, это относится к товарным изделиям – это мясо, рыба, другие продукты, которые имеют свой срок хранения. А при торговле на улице должно использоваться холодильное оборудование с температурой не выше +6-8 градусов. С 19 июня и это запрещено. Потому что температура высокая, температура даже при холодильном оборудовании не такая, при которой можно продавать продукты», - сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
О.Рубан добавил, что рыба и мясо, которые иногда продают с лотков, должны быть реализованы в течение 24 часов. Если это не произошло, данные продукты могут быть опасны для здоровья.
«Эти продукты должны быть реализованы в течение 24 часов. Должен быть документ ветеринарной экспертизы про безопасность. И каждый покупатель может спросить у продавца справку о безопасности этого продукта. Если справки нет, значит, товар не прошел экспертизу», - отметил он.
По словам начальника ГУ госпродпотребслужбы в Киеве, хранить продаваемые на улице продукты можно в холодильниках при температуре не ниже +8 градусов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
«Мороженое, другие продукты, которые должны храниться при температуре не более +8 градусов Цельсия, должен быть холодильный ларь, холодильное оборудование с термометром с обязательным обозначением температуры, температура должна быть не более +8 градусов Цельсия», - добавил О.Рубан.
С 19 июня Госпродпотребслужба запретила в Киеве продавать продукты с лотков на улице из-за чрезмерной жары, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
«С 19 июня в Киеве запрещено продавать продукты с лотков на улице, в том числе во время ярмарок. Что касается продуктов, это относится к товарным изделиям – это мясо, рыба, другие продукты, которые имеют свой срок хранения. А при торговле на улице должно использоваться холодильное оборудование с температурой не выше +6-8 градусов. С 19 июня и это запрещено. Потому что температура высокая, температура даже при холодильном оборудовании не такая, при которой можно продавать продукты», - сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
О.Рубан добавил, что рыба и мясо, которые иногда продают с лотков, должны быть реализованы в течение 24 часов. Если это не произошло, данные продукты могут быть опасны для здоровья.
«Эти продукты должны быть реализованы в течение 24 часов. Должен быть документ ветеринарной экспертизы про безопасность. И каждый покупатель может спросить у продавца справку о безопасности этого продукта. Если справки нет, значит, товар не прошел экспертизу», - отметил он.
По словам начальника ГУ госпродпотребслужбы в Киеве, хранить продаваемые на улице продукты можно в холодильниках при температуре не ниже +8 градусов.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
«Мороженое, другие продукты, которые должны храниться при температуре не более +8 градусов Цельсия, должен быть холодильный ларь, холодильное оборудование с термометром с обязательным обозначением температуры, температура должна быть не более +8 градусов Цельсия», - добавил О.Рубан.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
217
0
Также советуем посмотреть
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
- «Святого» Путина повесили на стену в российской детской библиотеке
Оставьте свой комментарий