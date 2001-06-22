Раздел: Общество
В Киеве капитально отремонтируют станции скоростного трамвая
Ремонт обойдется в 50 миллионов.
Капитальный ремонт планируют проводить на двух станциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ремонтные работы проведут на станциях "Семьи Сосниных" и "Ромена Роллана". Там восстановят гидроизоляцию, изменят планировку, заменят инженерные сети и оборудуют помещения.
Читайте также: В Голосеевском районе капитально отремонтируют одну из улиц
На ремонтные работы предполагается выделить около 50 млн грн.
Реконструкцию должны будут завершить до конца 2018 года..
Капитальный ремонт планируют проводить на двух станциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Ремонтные работы проведут на станциях "Семьи Сосниных" и "Ромена Роллана". Там восстановят гидроизоляцию, изменят планировку, заменят инженерные сети и оборудуют помещения.
Читайте также: В Голосеевском районе капитально отремонтируют одну из улиц
На ремонтные работы предполагается выделить около 50 млн грн.
Реконструкцию должны будут завершить до конца 2018 года..
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
157
0
Также советуем посмотреть
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
Оставьте свой комментарий