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Раздел: Общество  
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В Киеве капитально отремонтируют станции скоростного трамвая

В Киеве капитально отремонтируют станции скоростного трамваяРемонт обойдется в 50 миллионов.

Капитальный ремонт планируют проводить на двух станциях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Ремонтные работы проведут на станциях "Семьи Сосниных" и "Ромена Роллана". Там восстановят гидроизоляцию, изменят планировку, заменят инженерные сети и оборудуют помещения.

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На ремонтные работы предполагается выделить около 50 млн грн.

Реконструкцию должны будут завершить до конца 2018 года..
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 17:03 » Автор: Анна Мартынова
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