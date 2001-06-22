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Раздел: Общество  
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Украинцев предупредили о высшем уровне пожарной опасности и назвали самые уязвимые регионы

Украинцев предупредили о высшем уровне пожарной опасности и назвали самые уязвимые регионыПосле холода украинцев ждет 40-градусная жара.

В северных и восточных регионах Украины несколько дней будет держаться высокая вероятность пожарной опасности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня - Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем 24 июня днем на востоке страны ожидают грозы, местами сильные ливни, град и шквальный ветер.
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 Теги: пожарной опасности, уязвимые регионы

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Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
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