Раздел: Общество
В Киеве на Борщаговской будут ремонтировать коллектор: ожидаются пробки
Часть дороги займут рабочие.
До 16 июля будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Сотрудники "Киевводоканала" будут реконструировать тут канализационный коллектор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Рабочие займут тротуар и часть дороги от дома №122 до пересечения с улицей Боткина. После завершения всех работ они должны полностью восстановить благоустройство территорий.
Напомним, с 22 июня до 16 июля на ул. Алматинской в Киеве будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской.
Также мы писали, что в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
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"Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", – говорит в сообщении.
До 16 июля будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Сотрудники "Киевводоканала" будут реконструировать тут канализационный коллектор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Рабочие займут тротуар и часть дороги от дома №122 до пересечения с улицей Боткина. После завершения всех работ они должны полностью восстановить благоустройство территорий.
Напомним, с 22 июня до 16 июля на ул. Алматинской в Киеве будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской.
Также мы писали, что в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
Читайте также: В Украине вновь похолодает
"Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", – говорит в сообщении.
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