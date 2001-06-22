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Раздел: Общество  
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В Киеве на Борщаговской будут ремонтировать коллектор: ожидаются пробки

В Киеве на Борщаговской будут ремонтировать коллектор: ожидаются пробкиЧасть дороги займут рабочие.

До 16 июля будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Сотрудники "Киевводоканала" будут реконструировать тут канализационный коллектор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Рабочие займут тротуар и часть дороги от дома №122 до пересечения с улицей Боткина. После завершения всех работ они должны полностью восстановить благоустройство территорий.

Напомним, с 22 июня до 16 июля на ул. Алматинской в Киеве будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской.

Также мы писали, что в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

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"Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", – говорит в сообщении.
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 09:59 » Автор: Анна Мартынова
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