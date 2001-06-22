В Киеве на Борщаговской будут ремонтировать коллектор: ожидаются пробки

Часть дороги займут рабочие.



До 16 июля будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Сотрудники "Киевводоканала" будут реконструировать тут канализационный коллектор, передает



Рабочие займут тротуар и часть дороги от дома №122 до пересечения с улицей Боткина. После завершения всех работ они должны полностью восстановить благоустройство территорий.



Напомним, с 22 июня до 16 июля на ул. Алматинской в Киеве будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской.



Также мы писали, что в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.



Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.



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"Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", – говорит в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter До 16 июля будет ограничено движение транспорта на улице Борщаговской в Киеве. Сотрудники "Киевводоканала" будут реконструировать тут канализационный коллектор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Рабочие займут тротуар и часть дороги от дома №122 до пересечения с улицей Боткина. После завершения всех работ они должны полностью восстановить благоустройство территорий.Напомним, с 22 июня до 16 июля на ул. Алматинской в Киеве будет закрыто движение транспорта от ул. Рогозовской до ул. Макаренко в направлении ул. Пражской.Также мы писали, что в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста."Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа", – говорит в сообщении.



