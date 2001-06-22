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Раздел: Общество  
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В Сети показали главного подозреваемого в нападении на лагерь ромов

В Сети показали главного подозреваемого в нападении на лагерь ромов Подозреваемому 20 лет.

В сети нашлось фото 20-летнего Андрея Тычки, которого считают организатором нападения на ромов во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимок был выставлен на одном из порталов по поиску работы. На нем парень разместил свое резюме.

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Известно, что в 2017 году он закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования.

В Сети показали главного подозреваемого в нападении на лагерь ромов
В Сети показали главного подозреваемого в нападении на лагерь ромов
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 Теги: лагерь, ромы

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Сегодня, 11:16 » Автор: Анна Мартынова
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