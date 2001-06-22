В Сети показали главного подозреваемого в нападении на лагерь ромов

Подозреваемому 20 лет.



В сети нашлось фото 20-летнего Андрея Тычки, которого считают организатором нападения на ромов во Львове, передает



Снимок был выставлен на одном из порталов по поиску работы. На нем парень разместил свое резюме.



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Известно, что в 2017 году он закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети нашлось фото 20-летнего Андрея Тычки, которого считают организатором нападения на ромов во Львове, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Снимок был выставлен на одном из порталов по поиску работы. На нем парень разместил свое резюме.Известно, что в 2017 году он закончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования.



