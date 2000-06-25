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Киевлян просят временно не купаться на пляжах

Киевлян просят временно не купаться на пляжахПляжи обозначены "желтым флагом".

В понедельник, 25 июня, специалисты КП "Плесо" не рекомендуют купаться на городских пляжах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Об этом стало известно из данных "пляжного информера" на сайте коммунального предприятия.

По состоянию на сегодня все пляжи города обозначены "желтым флагом" — купаться не рекомендуется.

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Напомним, два столичных пляжа – “Золотой” и “Детский” получили международную экологическую награду Blue flag. Эта награда является подтверждением соответствия данной локации международным стандартам.

Киевлян просят временно не купаться на пляжах
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 Теги: Киев, пляжи

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Сегодня, 13:04 » Автор: Анна Мартынова
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