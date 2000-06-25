Раздел: Общество
Киевлян просят временно не купаться на пляжах
Пляжи обозначены "желтым флагом".
В понедельник, 25 июня, специалисты КП "Плесо" не рекомендуют купаться на городских пляжах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из данных "пляжного информера" на сайте коммунального предприятия.
По состоянию на сегодня все пляжи города обозначены "желтым флагом" — купаться не рекомендуется.
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил велосипедиста и скрылся
Напомним, два столичных пляжа – “Золотой” и “Детский” получили международную экологическую награду Blue flag. Эта награда является подтверждением соответствия данной локации международным стандартам.
В понедельник, 25 июня, специалисты КП "Плесо" не рекомендуют купаться на городских пляжах Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из данных "пляжного информера" на сайте коммунального предприятия.
По состоянию на сегодня все пляжи города обозначены "желтым флагом" — купаться не рекомендуется.
Читайте также: В Киеве автомобиль сбил велосипедиста и скрылся
Напомним, два столичных пляжа – “Золотой” и “Детский” получили международную экологическую награду Blue flag. Эта награда является подтверждением соответствия данной локации международным стандартам.
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