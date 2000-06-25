Раздел: Общество
В Киеве снесли 19 МАФов
МАФы были установлены незаконно.
В период с 18 по 23 июня 2018 года КП “Киевблагоустройство” демонтировали в Киеве 19 незаконных временных сооружений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
И.о. директора КП “Киевблагоустройство" Андрей Андреев опубликовал данные о выполненных КП “Киевблагоустройство” демонтажных работах в течение четвертой недели июня. Он отметил, что суббота, 23 июня, была рабочей поэтому коммунальщики смогли выполнить больший объем работ по сносу временных сооружений за неделю.
Читайте также: В Киеве за два дня снесли 40 МАФов
Всего за период с 18 по 23 июня было демонтировано 19 незаконных временных сооружений:
2 павильона на ул. Саксаганского, 123-127
1 лавка-автоприцеп на ул. Попудренко, 14/38
1 павильон на углу ул. Голосеевского, 84 и ул. М. Стельмаха
1 павильон на ул. Бойчука, 1/2
1 киоск на ул. Бойчука, 1/2
1 гараж на ул. Преображенской, 22
1 сооружение на углу ул. Шолом-Алейхема и ул. Милютенко
1 строительную площадку на ул. Рокоссовского, 3-4
2 лавки-автоприцепы на просп. Оболонском, 45/28
5 гаражей на ул. Гарматной, 38-а
1 ограда на ул. Светлицкого, 31/7
1 павильон на ул. Вишняковской, 11
1 помещение для пребывания работников на пл. героев Бреста
В период с 18 по 23 июня 2018 года КП “Киевблагоустройство” демонтировали в Киеве 19 незаконных временных сооружений, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
И.о. директора КП “Киевблагоустройство" Андрей Андреев опубликовал данные о выполненных КП “Киевблагоустройство” демонтажных работах в течение четвертой недели июня. Он отметил, что суббота, 23 июня, была рабочей поэтому коммунальщики смогли выполнить больший объем работ по сносу временных сооружений за неделю.
Читайте также: В Киеве за два дня снесли 40 МАФов
Всего за период с 18 по 23 июня было демонтировано 19 незаконных временных сооружений:
2 павильона на ул. Саксаганского, 123-127
1 лавка-автоприцеп на ул. Попудренко, 14/38
1 павильон на углу ул. Голосеевского, 84 и ул. М. Стельмаха
1 павильон на ул. Бойчука, 1/2
1 киоск на ул. Бойчука, 1/2
1 гараж на ул. Преображенской, 22
1 сооружение на углу ул. Шолом-Алейхема и ул. Милютенко
1 строительную площадку на ул. Рокоссовского, 3-4
2 лавки-автоприцепы на просп. Оболонском, 45/28
5 гаражей на ул. Гарматной, 38-а
1 ограда на ул. Светлицкого, 31/7
1 павильон на ул. Вишняковской, 11
1 помещение для пребывания работников на пл. героев Бреста
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