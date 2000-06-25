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Раздел: Общество  
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В киевском озере массово гибнут животные

В киевском озере массово гибнут животныеОт воды неприятно пахнет.

Киевляне заметили в озере на улице Булгакова, 12, возле школы №317 большое количество мертвой рыбы, а также погибших уток и черепах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Об этом пишет Валерий Салманов в группе "Святошинский район" в Facebook.

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Также он отмечает, что возле воды ощущается очень неприятный запах.

В киевском озере массово гибнут животные
В киевском озере массово гибнут животные
В киевском озере массово гибнут животные
В киевском озере массово гибнут животные
В киевском озере массово гибнут животные
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 Теги: Киев, озеро

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Сегодня, 16:19 » Автор: Анна Мартынова
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