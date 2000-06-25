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Раздел: Общество  
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Печерский район столицы на две недели останется без горячей воды

Печерский район столицы на две недели останется без горячей водыБудут проводить плановые испытания.

До 9 июля в Печерском районе Киева будут проводиться отключения потребителей от горячего водоснабжения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Из-за проведения плановых гидравлических испытаний, будет прекращено горячее водоснабжение всех потребителей, подключенных к системам теплоснабжения: тепловых магистралей № 3 (4) станции теплоснабжения №1 в период с июня по 9 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребители расположены в границах улиц: Большая Васильковская, Антоновича, Жилянская, Владимирская, Саксаганского, Бассейная, Михаила Грушевского, Эспланадная, Лютеранская, Мечникова, Шота Руставели, Крещатик, Шелковичная, Архитектора Городецкого, Дарвина, Заньковецкой, Кропивницкого, Круглоуниверситетская, Леонида Первомайского, Рогнединская, Бориса Гринченко, Майдан Независимости, Прорезная, Пушкинская, Трехсвятительская, Богдана Хмельницкого, Тараса Шевченко, Малая Житомирская, Костельная.

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Отмечается, что ежегодное проведение гидравлических испытаний является необходимым технологическим процессом, позволяющим выявить и устранить имеющиеся повреждения тепловых сетей и в дальнейшем снизить уровень аварийности в начале отопительного сезона.
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 Теги: Киев, горячая вода

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Сегодня, 17:40 » Автор: Анна Мартынова
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