В Киеве три недели не будут ездить трамваи №1

Будут проводить ремонтные работы.



В Киеве с 26 июня до 15 июля закрывается движение трамвайного маршрута №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, передает



Итак, движение трамваев закрывается с 00:55 26 июня по 05:20 15 июля.



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Последние отправления в рейс по собственному маршруту:



от станции «Старовокзальная»: 00:10, 00:30;

от станции «Михайловская Борщаговка»: 23:30, 23:50.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве с 26 июня до 15 июля закрывается движение трамвайного маршрута №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua Итак, движение трамваев закрывается с 00:55 26 июня по 05:20 15 июля.Последние отправления в рейс по собственному маршруту:от станции «Старовокзальная»: 00:10, 00:30;от станции «Михайловская Борщаговка»: 23:30, 23:50.



