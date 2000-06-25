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Раздел: Общество  
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В Киеве три недели не будут ездить трамваи №1

В Киеве три недели не будут ездить трамваи №1Будут проводить ремонтные работы.

В Киеве с 26 июня до 15 июля закрывается движение трамвайного маршрута №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Итак, движение трамваев закрывается с 00:55 26 июня по 05:20 15 июля.

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Последние отправления в рейс по собственному маршруту:

от станции «Старовокзальная»: 00:10, 00:30;
от станции «Михайловская Борщаговка»: 23:30, 23:50.

В Киеве три недели не будут ездить трамваи №1
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 Теги: Киев, трамваи

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Сегодня, 18:07 » Автор: Анна Мартынова
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