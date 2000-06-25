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Раздел: Общество  
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УКГКЦ осудила погромы лагеря ромов

УКГКЦ осудила погромы лагеря ромовТакие поступки дискредитируют независимое Украинское государство.

Украинская греко-католическая церковь осудила погромы лагеря ромов во Львове и призвала правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование.

Об этом говорится в официальные заявлении УКГКЦ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"С большой тревогой и возмущением мы восприняли известие о все чаще погромы ромов, которые возникают в различных областях Украины. В этих днях произошло, пожалуй, самая тяжелая трагедия, в результате которой есть погибший и раненые, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие поступки "недостойны европейского народа и дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, является делом, что идет на пользу врагам Украины".

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"Мы призываем государственные органы прозрачно и беспристрастно провести следственные действия, чтобы установить имена преступников, которые должны в рамках действующего законодательства быть наказаны. Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - отметили в УКГКЦ.
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 Теги: УКГКЦ, ром

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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