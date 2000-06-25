Раздел: Общество
УКГКЦ осудила погромы лагеря ромов
Такие поступки дискредитируют независимое Украинское государство.
Украинская греко-католическая церковь осудила погромы лагеря ромов во Львове и призвала правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование.
Об этом говорится в официальные заявлении УКГКЦ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"С большой тревогой и возмущением мы восприняли известие о все чаще погромы ромов, которые возникают в различных областях Украины. В этих днях произошло, пожалуй, самая тяжелая трагедия, в результате которой есть погибший и раненые, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.
Отмечается, что такие поступки "недостойны европейского народа и дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, является делом, что идет на пользу врагам Украины".
Читайте также: США призывают расследовать поджог лагеря ромов
"Мы призываем государственные органы прозрачно и беспристрастно провести следственные действия, чтобы установить имена преступников, которые должны в рамках действующего законодательства быть наказаны. Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - отметили в УКГКЦ.
Украинская греко-католическая церковь осудила погромы лагеря ромов во Львове и призвала правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование.
Об этом говорится в официальные заявлении УКГКЦ, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"С большой тревогой и возмущением мы восприняли известие о все чаще погромы ромов, которые возникают в различных областях Украины. В этих днях произошло, пожалуй, самая тяжелая трагедия, в результате которой есть погибший и раненые, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.
Отмечается, что такие поступки "недостойны европейского народа и дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, является делом, что идет на пользу врагам Украины".
Читайте также: США призывают расследовать поджог лагеря ромов
"Мы призываем государственные органы прозрачно и беспристрастно провести следственные действия, чтобы установить имена преступников, которые должны в рамках действующего законодательства быть наказаны. Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - отметили в УКГКЦ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
100
0
Также советуем посмотреть
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
- Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном
- Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от еды
- Мне сейчас ничего нельзя
- Кікабідзе і атака російських шовіністів
Оставьте свой комментарий