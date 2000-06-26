Раздел: Общество
В центре Киева перекроют движение транспорта
Предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта.
На Софийской площади 1 июля в 21:00 состоится масштабное художественное событие — международный проект «Пути дружбы» под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Рикардо Мути и с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
В связи с этим распоряжением КГГА внесены изменения в движение транспорта в центре столицы, передает пресс-центр Госадминистрации.
В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта — с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемы организации дорожного движения.
Читайте также: В центре Киева перекроют движение транспорта
Напомним, в рамках международного проекта «Пути дружбы» в Киеве 1 июля исполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда «Портрет Линкольна». Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.
На Софийской площади 1 июля в 21:00 состоится масштабное художественное событие — международный проект «Пути дружбы» под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Рикардо Мути и с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
В связи с этим распоряжением КГГА внесены изменения в движение транспорта в центре столицы, передает пресс-центр Госадминистрации.
В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта — с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемы организации дорожного движения.
Читайте также: В центре Киева перекроют движение транспорта
Напомним, в рамках международного проекта «Пути дружбы» в Киеве 1 июля исполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда «Портрет Линкольна». Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
424
0
Также советуем посмотреть
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
Оставьте свой комментарий