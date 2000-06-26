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Раздел: Общество  
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В центре Киева перекроют движение транспорта

В центре Киева перекроют движение транспортаПредусмотрен запрет проезда всех видов транспорта.

На Софийской площади 1 июля в 21:00 состоится масштабное художественное событие — международный проект «Пути дружбы» под руководством выдающегося дирижера современности маэстро Рикардо Мути и с участием известного актера, культурного и гуманитарного деятеля Джона Малковича.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

В связи с этим распоряжением КГГА внесены изменения в движение транспорта в центре столицы, передает пресс-центр Госадминистрации.

В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта — с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемы организации дорожного движения.

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Напомним, в рамках международного проекта «Пути дружбы» в Киеве 1 июля исполнят поэму для чтеца и симфонического оркестра композитора Аарона Копленда «Портрет Линкольна». Декламатором выступит известный американский актер Джон Малкович.
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 Теги: движение, Киев

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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