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Раздел: Общество  
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В Киеве активисты вновь разгромили лагерь ромов

В Киеве активисты вновь разгромили лагерь ромовПодожгли несколько палаток ромов.

Активисты ультраправой организации «Немизида» в своем Telegram-канале сообщили, что в Киеве в лесу в районе станции метро «Академгородок» они разгромили очередной цыганский лагерь, где размещалось около 20 палаток, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

По словам активистов, об акции их попросили местные жители, поскольку территория лагеря представляла собой наркопритон и большую свалку для мусора. Свой визит ультраправые назвали «воспитательным», во время которого «угостили их взрывчатыми и горячими подарками».

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Возле одной из палаток были найдены шприцы, бутылки из-под алкоголя и медицинские препараты. В сообщении говорится, что активисты подожгли несколько палаток.
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 Теги: Киев, ромы

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Сегодня, 09:27 » Автор: Анна Мартынова
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