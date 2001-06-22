Раздел: Общество
Сеть восхитил необычный пассажир в харьковском метро
Женщина подняла людям настроение.
В харьковском метро заметили женщину в ярком желто-зеленом платье и с выразительным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"В метро встретила необычную госпожу Нину. Женщина-праздник с модельной фигурой. Когда увидела ее на переходе между станциями со спины, подумала, что это по меньшей мере восточная принцесса приехала на учебу в Харьков", - написала Татьяна Пушкаш на странице в Facebook и опубликовала фото.
Читайте также: В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку
Затем женщины оказались рядом в вагоне, и Татьяна не смогла не выразить ей свое откровенное восхищение.
В харьковском метро заметили женщину в ярком желто-зеленом платье и с выразительным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"В метро встретила необычную госпожу Нину. Женщина-праздник с модельной фигурой. Когда увидела ее на переходе между станциями со спины, подумала, что это по меньшей мере восточная принцесса приехала на учебу в Харьков", - написала Татьяна Пушкаш на странице в Facebook и опубликовала фото.
Читайте также: В Киеве разыскивают 16-летнюю девушку
Затем женщины оказались рядом в вагоне, и Татьяна не смогла не выразить ей свое откровенное восхищение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
785
0
Также советуем посмотреть
- Россияне симулируют народное ликование на «путингах»
- Спикер российского МИД насмешила «санкционной» сумкой за €30 тысяч
- В США сейчас большой скандал
- Меган Маркл отдыхает: британка насмешила мир бюджетной «шляпкой»
- Торговая война между Китаем и США: будет ли кризис
- Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
- Проблемы настоящих мужчин в смешных фотках
- Прикольные фотки, вызывающие когнитивный диссонанс
- Полиция взяла под охрану табор ромов
- «Народное творчество» в подборке смешных объявлений и надписей
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
Оставьте свой комментарий