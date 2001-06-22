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Раздел: Общество  
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Сеть восхитил необычный пассажир в харьковском метро

Сеть восхитил необычный пассажир в харьковском метро Женщина подняла людям настроение.

В харьковском метро заметили женщину в ярком желто-зеленом платье и с выразительным макияжем, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"В метро встретила необычную госпожу Нину. Женщина-праздник с модельной фигурой. Когда увидела ее на переходе между станциями со спины, подумала, что это по меньшей мере восточная принцесса приехала на учебу в Харьков", - написала Татьяна Пушкаш на странице в Facebook и опубликовала фото.

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Затем женщины оказались рядом в вагоне, и Татьяна не смогла не выразить ей свое откровенное восхищение.

Сеть восхитил необычный пассажир в харьковском метро

Сеть восхитил необычный пассажир в харьковском метро
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 Теги: метро, Харьков

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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