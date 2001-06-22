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Раздел: Общество  
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В Киеве на Михайловской площади появится необычный арт-объект

В Киеве на Михайловской площади появится необычный арт-объектСкульптура посвящена проблеме пыток.

Сегодня, в 16:00, на Михайловской площади в Киеве правозащитники проведут публичную акцию и откроют скульптуру, посвященную проблеме пыток. Это будет подвижной арт-объект в виде щупалец, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Скульптура простоит на площади до 9 июля.

Ранее экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о пытках в российском плену, когда был схвачен во время выхода из Иловайска.

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По его свидетельствам, доходило до вырезания сердца. "Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живы, есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение – фото и видеофиксация тех событий", – добавил экс-доброволец.
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 Теги: Киев, скульптура

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Сегодня, 12:34 » Автор: Анна Мартынова
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