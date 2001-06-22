Раздел: Общество
В Киеве на Михайловской площади появится необычный арт-объект
Скульптура посвящена проблеме пыток.
Сегодня, в 16:00, на Михайловской площади в Киеве правозащитники проведут публичную акцию и откроют скульптуру, посвященную проблеме пыток. Это будет подвижной арт-объект в виде щупалец, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Скульптура простоит на площади до 9 июля.
Ранее экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о пытках в российском плену, когда был схвачен во время выхода из Иловайска.
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По его свидетельствам, доходило до вырезания сердца. "Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живы, есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение – фото и видеофиксация тех событий", – добавил экс-доброволец.
Сегодня, в 16:00, на Михайловской площади в Киеве правозащитники проведут публичную акцию и откроют скульптуру, посвященную проблеме пыток. Это будет подвижной арт-объект в виде щупалец, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Скульптура простоит на площади до 9 июля.
Ранее экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш рассказал о пытках в российском плену, когда был схвачен во время выхода из Иловайска.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По его свидетельствам, доходило до вырезания сердца. "Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живы, есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение – фото и видеофиксация тех событий", – добавил экс-доброволец.
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