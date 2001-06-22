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В Украине пройдут сильные ливни

В Украине пройдут сильные ливниТакже немного похолодает.

В среду, 27 июня, в Украине ожидаются сильные грозы, град и шквалы, хотя при том температура воздуха сильно не изменится, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы - Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Кто не вошел сюда - без существенных осадков", - уточнила она.

Также дожди с грозами также пройдут местами на Западе, полосой от Винницкой через Черкасскую области к Харьковщине.

"Жара. +29… +35 градусов - на юге и востоке. Всего ожидается +24… +29, местами до +30, на Западе +23… +27 градусов", - добавила Диденко.

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В Киеве, по ее словам, небольшой дождь и гроза возможны вечером, воздух прогреется до +26… +28 градусов.
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
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