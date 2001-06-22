В Киеве с моста на «Оскорках» посыпались камни

Никто не пострадал.



В понедельник, 26 июня, мост над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки" осыпался вниз на проезжающие автомобили, передает



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Очевидец происшествия киевлянин Александр Кравченко рассказал, что с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. "Буквально, град из камней. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал", - рассказал он.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 26 июня, мост над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки" осыпался вниз на проезжающие автомобили, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua Очевидец происшествия киевлянин Александр Кравченко рассказал, что с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. "Буквально, град из камней. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал", - рассказал он.



