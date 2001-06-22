» » Центр Киева временно перекроют
Раздел: Общество  
0

Центр Киева временно перекроют

Центр Киева временно перекроютОграничение будет действовать 1 июля.

В Киеве 1 июля с 20:00 до полуночи запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и по улице Владимирской в связи с проведением концертам на Софийской площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

В частности вдоль Владимирского проезда ограничение будет действовать от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской, а также на улице Владимирской - участок от перекрестка с улицей Рейтарской до перекрестка с улицей Большой Житомирской.

Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета

Движение транспорта в центре столицы будет организовано по временной схеме.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ограничение движения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:23 » Автор: Анна Мартынова
     116
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева перекроют движение транспорта В центре Киева перекроют движение транспорта

Предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта.

В центре Киева временно ограничат движение В центре Киева временно ограничат движение

Будут проводить массовые мероприятия.

В центре Киева временно ограничат движение на двух улицах В центре Киева временно ограничат движение на двух улицах

Ограничение связано с проведением массовых мероприятий.

На праздники автомобилям разрешат ездить по Крещатику На праздники автомобилям разрешат ездить по Крещатику

Движение транспортных средств будет разрешено с 2 декабря до 31 января.

Центр Киева перекроют на два месяца: названы улицы Центр Киева перекроют на два месяца: названы улицы

Массовое ограничение движения связано с новогодними праздниками.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх