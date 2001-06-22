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Раздел: Общество  
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В Киеве пропал 52-летний мужчина

В Киеве пропал 52-летний мужчинаУ мужчины есть татуировка.

В розыск объявили 52-летнего Виталия Бондаренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Мужчина пропал еще 24 июня. В последний раз видели в районе Дарницы.

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Виталий был одет в синие джинсы, синюю майку и темный свитер. Особая примета - татуировка "Олимпиада 80" с тыльной стороны ладони.
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 17:26 » Автор: Анна Мартынова
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