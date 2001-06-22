Раздел: Общество
В Киеве пропал 52-летний мужчина
У мужчины есть татуировка.
В розыск объявили 52-летнего Виталия Бондаренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мужчина пропал еще 24 июня. В последний раз видели в районе Дарницы.
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Виталий был одет в синие джинсы, синюю майку и темный свитер. Особая примета - татуировка "Олимпиада 80" с тыльной стороны ладони.
В розыск объявили 52-летнего Виталия Бондаренко, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Мужчина пропал еще 24 июня. В последний раз видели в районе Дарницы.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Виталий был одет в синие джинсы, синюю майку и темный свитер. Особая примета - татуировка "Олимпиада 80" с тыльной стороны ладони.
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