Раздел: Общество
В Киеве развернули огромный крымскотатарский флаг
Мероприятия проводятся в разных регионах Украины.
В Киеве огромный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.
Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.
Читайте также: Возле «ЛНР» развернули большой украинский флаг
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.
В Киеве огромный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.
Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.
Читайте также: Возле «ЛНР» развернули большой украинский флаг
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.
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