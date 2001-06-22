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Раздел: Общество  
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В Киеве развернули огромный крымскотатарский флаг

В Киеве развернули огромный крымскотатарский флагМероприятия проводятся в разных регионах Украины.

В Киеве огромный крымскотатарский флаг пронесли по Крещатику до Майдана Независимости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Длина крымскотатарского флага - 38 метров. Участие в шествии приняли десятки крымских татар.

Среди тех, кто присоединился к шествию - глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Мероприятия ко Дню крымскотатарского флага проводятся в разных регионах Украины и за рубежом.

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Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что на сегодняшний день крымские татары практически не могут проводить какие-то массовые мероприятия на полуострове.
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 Теги: Киев, крымскотатарский флаг

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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