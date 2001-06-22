Раздел: Общество
В Киеве из-за незаконной продажи алкоголя демонтировали МАФ
Многие учреждения продают алкоголь без лицензии.
В Шевченковском районе за продажу алкоголя демонтирован МАФ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.
Как сообщает на своей странице в Facebook исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия «Киевблагоустрий» Андрей Андреев, на улице Елены Телиги, 37 размещен ряд киосков. Все они имеют разрешительные документы, но владельцы одного из них решили повысить выручку за счет продажи алкоголя.
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Как результат - столичная комиссия по размещению торговых средств аннулировала информационный талон одного из киосков и сооружение демонтировано.
В Шевченковском районе за продажу алкоголя демонтирован МАФ. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.
Как сообщает на своей странице в Facebook исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия «Киевблагоустрий» Андрей Андреев, на улице Елены Телиги, 37 размещен ряд киосков. Все они имеют разрешительные документы, но владельцы одного из них решили повысить выручку за счет продажи алкоголя.
Читайте также: В Киеве демонтировали легендарный кофебус
Как результат - столичная комиссия по размещению торговых средств аннулировала информационный талон одного из киосков и сооружение демонтировано.
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