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Раздел: Общество  
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Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дниВ отдельных регионах пройдут кратковременные дожди

В ближайшие дни в Украине будет жарко, но дождливо. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

В Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен также град. Температура ночью составит +12+17 градусов, а днем +25+30.

В восточных и западных регионах будет +31+36 градусов тепла. В Киеве в среду, 27 июня, будет без осадков. Кратковременный дожди возможен только ночью. Температура днем +27+29 градусов.

В четверг, 28 июня, в некоторых областях ожидается гроз и град. Сильные дожди пройдут в центральных областях и на Прикарпатье. Температура воздуха в западных областях ночью будет +11+16 градусов, днем +21+26.

На севере +25+30 градусов днем, в центральных областях +28+33, в восточных и южных регионах будет +31+36 градусов тепла.

В Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +18+20 градусов, а днем +28+30.

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Ранее синоптик сообщила об ухудшении погоды. "27 июня. Главное. Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит – внимательно. Ливни, вероятно сильные грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами также пройдут местами на западе, полосой от Винницкой, через Черкасскую к Харьковской области", - написала Наталка Диденко.

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни
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 Теги: синоптики, погода

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Сегодня, 08:30 » Автор: Татьяна Ларина
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