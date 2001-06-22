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Раздел: Общество  
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В Украине запретили популярные детские препараты

В Украине запретили популярные детские препаратыИх необходимо изъять из оборота.

В Украине временно запретили все серии двух популярных детских препаратов, которые показаны даже годовалым малышам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Речь идет о "Еспикол Беби" (лечение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта) и "Кальцикере" (лекарство, регулирующее обмен кальция и фосфора в организме) изготовленных индийской компанией "Индоко Ремедис Лимитед", сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Причина временного запрета этих препаратов – аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.

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В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.
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 Теги: лекарства, запрет

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Сегодня, 10:09 » Автор: Анна Мартынова
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