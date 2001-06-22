Раздел: Общество
В Украине запретили популярные детские препараты
Их необходимо изъять из оборота.
В Украине временно запретили все серии двух популярных детских препаратов, которые показаны даже годовалым малышам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Речь идет о "Еспикол Беби" (лечение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта) и "Кальцикере" (лекарство, регулирующее обмен кальция и фосфора в организме) изготовленных индийской компанией "Индоко Ремедис Лимитед", сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Причина временного запрета этих препаратов – аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.
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В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.
В Украине временно запретили все серии двух популярных детских препаратов, которые показаны даже годовалым малышам, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Речь идет о "Еспикол Беби" (лечение функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта) и "Кальцикере" (лекарство, регулирующее обмен кальция и фосфора в организме) изготовленных индийской компанией "Индоко Ремедис Лимитед", сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Причина временного запрета этих препаратов – аннулирование заключения о подтверждении соответствия условий производства требованиям.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющих хранение, реализацию и использование данного медикамента, проверить наличие запрещенного препарата, и в случае обнаружения принять меры для их изъятия из оборота и дальнейшего помещения под карантин.
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