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В Киеве появился новый красочный мурал

В Киеве появился новый красочный муралНовая работа Виталия Гидевана.

На пересечении ул. Тростянецкой и Вербицкого (Дарницкий район) на стене теплопункта появилось новое граффити. На рисунке – девушка со смартфоном делает селфи с енотом, который украшен цветами, а за ними подсматривает снегирь и веселые смайлики, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Граффити нарисовал художник Виталий Гидеван. Он посвятил работу жене, у которой на днях был день рождения. Над рисунком художник работал более двух недель, использовав более 40 баллончиков краски.

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"Граффити очень понравилось не только моей жене и дочери, но и многим жителям района. Раньше стена теплопункта была серой и неухоженной. Теперь дети смотрят на енота и снегиря. Оказывается, многие не знают, что это зимняя птица, – поясняет "Сегодня" Виталий Гидеван. – А смартфон в руках жены – символ. Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы уже не можем без них выйти из дома. Постоянно находимся под гипнозом веселых смайлов, мемов, тонны лайков, которые все больше затягивают нас в этот ящик "Пандоры"... Мы перестали замечать красоту окружающего мира, все фото обязательно поддаются фильтрам, хотя настоящие цвета природы совершенны. И об этом не стоит забывать".
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 Теги: Киев, мурал

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Сегодня, 11:42 » Автор: Анна Мартынова
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