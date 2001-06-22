Раздел: Общество
В Киеве появился новый красочный мурал
Новая работа Виталия Гидевана.
На пересечении ул. Тростянецкой и Вербицкого (Дарницкий район) на стене теплопункта появилось новое граффити. На рисунке – девушка со смартфоном делает селфи с енотом, который украшен цветами, а за ними подсматривает снегирь и веселые смайлики, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Граффити нарисовал художник Виталий Гидеван. Он посвятил работу жене, у которой на днях был день рождения. Над рисунком художник работал более двух недель, использовав более 40 баллончиков краски.
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"Граффити очень понравилось не только моей жене и дочери, но и многим жителям района. Раньше стена теплопункта была серой и неухоженной. Теперь дети смотрят на енота и снегиря. Оказывается, многие не знают, что это зимняя птица, – поясняет "Сегодня" Виталий Гидеван. – А смартфон в руках жены – символ. Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы уже не можем без них выйти из дома. Постоянно находимся под гипнозом веселых смайлов, мемов, тонны лайков, которые все больше затягивают нас в этот ящик "Пандоры"... Мы перестали замечать красоту окружающего мира, все фото обязательно поддаются фильтрам, хотя настоящие цвета природы совершенны. И об этом не стоит забывать".
На пересечении ул. Тростянецкой и Вербицкого (Дарницкий район) на стене теплопункта появилось новое граффити. На рисунке – девушка со смартфоном делает селфи с енотом, который украшен цветами, а за ними подсматривает снегирь и веселые смайлики, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Граффити нарисовал художник Виталий Гидеван. Он посвятил работу жене, у которой на днях был день рождения. Над рисунком художник работал более двух недель, использовав более 40 баллончиков краски.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
"Граффити очень понравилось не только моей жене и дочери, но и многим жителям района. Раньше стена теплопункта была серой и неухоженной. Теперь дети смотрят на енота и снегиря. Оказывается, многие не знают, что это зимняя птица, – поясняет "Сегодня" Виталий Гидеван. – А смартфон в руках жены – символ. Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы уже не можем без них выйти из дома. Постоянно находимся под гипнозом веселых смайлов, мемов, тонны лайков, которые все больше затягивают нас в этот ящик "Пандоры"... Мы перестали замечать красоту окружающего мира, все фото обязательно поддаются фильтрам, хотя настоящие цвета природы совершенны. И об этом не стоит забывать".
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