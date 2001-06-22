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Как выглядит Певческое поле после ремонта

Как выглядит Певческое поле после ремонтаЕще есть над чем работать.

Весной 2018 года в Киеве презентовали концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В июне сроки ремонта парка подходят к концу, поэтому уже можно сделать вывод о том, как изменилась одна из самых популярных зон отдыха столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

В марте этого года киевлянам пообещали, что Певческое поле станет похожим на Central Park в Нью-Йорке, а также отмечали, что дедлайн по ремонту не устанавливали. Однако в распоряжении КГГА сказано, что сроки все-таки были. Ремонт сквера начали в марте 2018 года, а завершить работы, согласно документу, должны в июне. На реконструкцию парка город потратил 31 200 000 гривен.

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За инфраструктуру парка отвечает КО «Киевзеленстрой», а за обустройство различных локаций — компания Grand Event. К концу ремонта в парке планировали сделать несколько зон отдыха: для активного времяпровождения, влюбленных, детей, релакса, сцену для концертов, а также японский сад, гастрономическую зону, гео-купол для презентаций и конференций.

Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Как выглядит Певческое поле после ремонта
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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 12:02 » Автор: Анна Мартынова
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