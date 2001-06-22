Раздел: Общество
Как выглядит Певческое поле после ремонта
Еще есть над чем работать.
Весной 2018 года в Киеве презентовали концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В июне сроки ремонта парка подходят к концу, поэтому уже можно сделать вывод о том, как изменилась одна из самых популярных зон отдыха столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В марте этого года киевлянам пообещали, что Певческое поле станет похожим на Central Park в Нью-Йорке, а также отмечали, что дедлайн по ремонту не устанавливали. Однако в распоряжении КГГА сказано, что сроки все-таки были. Ремонт сквера начали в марте 2018 года, а завершить работы, согласно документу, должны в июне. На реконструкцию парка город потратил 31 200 000 гривен.
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За инфраструктуру парка отвечает КО «Киевзеленстрой», а за обустройство различных локаций — компания Grand Event. К концу ремонта в парке планировали сделать несколько зон отдыха: для активного времяпровождения, влюбленных, детей, релакса, сцену для концертов, а также японский сад, гастрономическую зону, гео-купол для презентаций и конференций.
Весной 2018 года в Киеве презентовали концепцию Печерского ландшафтного парка «Певческое поле». В июне сроки ремонта парка подходят к концу, поэтому уже можно сделать вывод о том, как изменилась одна из самых популярных зон отдыха столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
В марте этого года киевлянам пообещали, что Певческое поле станет похожим на Central Park в Нью-Йорке, а также отмечали, что дедлайн по ремонту не устанавливали. Однако в распоряжении КГГА сказано, что сроки все-таки были. Ремонт сквера начали в марте 2018 года, а завершить работы, согласно документу, должны в июне. На реконструкцию парка город потратил 31 200 000 гривен.
Читайте также: В Киеве появился новый красочный мурал
За инфраструктуру парка отвечает КО «Киевзеленстрой», а за обустройство различных локаций — компания Grand Event. К концу ремонта в парке планировали сделать несколько зон отдыха: для активного времяпровождения, влюбленных, детей, релакса, сцену для концертов, а также японский сад, гастрономическую зону, гео-купол для презентаций и конференций.
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