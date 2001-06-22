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Раздел: Общество  
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На киевском ипподроме детей бесплатно покатают на лошадях

На киевском ипподроме детей бесплатно покатают на лошадяхДетей приглашают на показательные выступления.

На киевском ипподроме 1 июля будут бесплатно катать детей на лошадях, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В этот день на ипподроме состоятся соревнования среди лошадей орловской и французской рысистых пород.

Гостей мероприятия ждут показательные выступления спортсменов из разных дисциплин конного спорта. Также будут разыграны главные призы года для лошадей орловской породы.

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Начало - в 13.00.
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 Теги: Киев, ипподром

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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