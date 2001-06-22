На киевском ипподроме детей бесплатно покатают на лошадях

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Это первое подобное заведение в стране, оно может разместить на своей территории 29 питомцев, которых тут будут лечить и выхаживать. Раньше у ветеранов конного спорта (пожилых или покалеченных) путь был один - на убой. Только некоторых счастливчиков волонтеры забирали к себе и выхаживали, продолжая жизнь этим прекрасным