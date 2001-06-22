Раздел: Общество
Под Киевом реконструируют мусорный полигон
Проект реконструкции переутвердили.
Власти Киева переутвердили проект реконструкции и технического переоснащения мусорного полигона № 5 в селе Подгорцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Согласно документу, переутверждают проект реконструкции и технического переоснащения полигона ТБО № 5 в селе Подгорцы Обуховского района учитывая экспертный отчет о рассмотрении проектной документации ГП «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба украинской государственной строительной экспертизы» от 10 апреля 2018 года и 20 декабря 2013 года.
По состоянию на 10 апреля 2018 года общая сметная стоимость реконструкции составляет 363 161,613 тыс. грн, в том числе строительные работы – 281 605,977 тыс. грн, оборудование, мебель и инвентарь – 9 497,976 тыс. грн, другие расходы – 72 057,66 тыс.грн.
На 1 марта текущего года из общей сметной стоимости было выполнено работ на 20 044,853 тыс. грн, в том числе строительные работы – 14 157,859 тыс.грн и другие расходы – 5 886,994 тыс.грн.
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Этим распоряжением городские власти переутверждают распоряжение, которое было принято еще в конце 2013 года. Тогда сметные работы на полигоне оценивались в 61 млн грн, однако в то время они так и не начались.
Власти Киева переутвердили проект реконструкции и технического переоснащения мусорного полигона № 5 в селе Подгорцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Согласно документу, переутверждают проект реконструкции и технического переоснащения полигона ТБО № 5 в селе Подгорцы Обуховского района учитывая экспертный отчет о рассмотрении проектной документации ГП «Специализированная государственная экспертная организация – Центральная служба украинской государственной строительной экспертизы» от 10 апреля 2018 года и 20 декабря 2013 года.
По состоянию на 10 апреля 2018 года общая сметная стоимость реконструкции составляет 363 161,613 тыс. грн, в том числе строительные работы – 281 605,977 тыс. грн, оборудование, мебель и инвентарь – 9 497,976 тыс. грн, другие расходы – 72 057,66 тыс.грн.
На 1 марта текущего года из общей сметной стоимости было выполнено работ на 20 044,853 тыс. грн, в том числе строительные работы – 14 157,859 тыс.грн и другие расходы – 5 886,994 тыс.грн.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Этим распоряжением городские власти переутверждают распоряжение, которое было принято еще в конце 2013 года. Тогда сметные работы на полигоне оценивались в 61 млн грн, однако в то время они так и не начались.
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