Раздел: Общество
В Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть погибший
Еще несколько людей травмировались.
В Макаровском районе Киевской области произошло ДТП, погиб человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 26 июня в 20:25 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп возле с.Ситняки. На место выехали спасатели из пгт Макаров.
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Оказалось, что легковой автомобиль Audi A6 съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения четыре человека получили разного рода травмы и оказались заблокированы металлическими конструкциями автомобиля. Спасатели провели работы по деблокации пострадавших и погибшего из автомобиля. Всех травмированных направили в Макаровскую центральную районную больницу.
В Макаровском районе Киевской области произошло ДТП, погиб человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 26 июня в 20:25 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп возле с.Ситняки. На место выехали спасатели из пгт Макаров.
Читайте также: В Николаевской области грузовик въехал в дерево: есть погибший
Оказалось, что легковой автомобиль Audi A6 съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения четыре человека получили разного рода травмы и оказались заблокированы металлическими конструкциями автомобиля. Спасатели провели работы по деблокации пострадавших и погибшего из автомобиля. Всех травмированных направили в Макаровскую центральную районную больницу.
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