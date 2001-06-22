В Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть погибший

Еще несколько людей травмировались.



В Макаровском районе Киевской области произошло ДТП, погиб человек. Об этом пишет



Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 26 июня в 20:25 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп возле с.Ситняки. На место выехали спасатели из пгт Макаров.



Читайте также: В Николаевской области грузовик въехал в дерево: есть погибший



Оказалось, что легковой автомобиль Audi A6 съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения четыре человека получили разного рода травмы и оказались заблокированы металлическими конструкциями автомобиля. Спасатели провели работы по деблокации пострадавших и погибшего из автомобиля. Всех травмированных направили в Макаровскую центральную районную больницу.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Макаровском районе Киевской области произошло ДТП, погиб человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 26 июня в 20:25 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп возле с.Ситняки. На место выехали спасатели из пгт Макаров.Оказалось, что легковой автомобиль Audi A6 съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения четыре человека получили разного рода травмы и оказались заблокированы металлическими конструкциями автомобиля. Спасатели провели работы по деблокации пострадавших и погибшего из автомобиля. Всех травмированных направили в Макаровскую центральную районную больницу.



