» » В Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть погибший
Раздел: Общество  
0

В Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть погибший

В Киевской области автомобиль врезался в дерево, есть погибшийЕще несколько людей травмировались.

В Макаровском районе Киевской области произошло ДТП, погиб человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 26 июня в 20:25 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Киев-Чоп возле с.Ситняки. На место выехали спасатели из пгт Макаров.

Читайте также: В Николаевской области грузовик въехал в дерево: есть погибший

Оказалось, что легковой автомобиль Audi A6 съехал с трассы и врезался в дерево. В результате столкновения четыре человека получили разного рода травмы и оказались заблокированы металлическими конструкциями автомобиля. Спасатели провели работы по деблокации пострадавших и погибшего из автомобиля. Всех травмированных направили в Макаровскую центральную районную больницу.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: авария, Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
     679
     0

Похожие новости по теме

Под Киевом талый снег затопил дома Под Киевом талый снег затопил дома

Пришлось откачивать воду.

Из-за непогоды в Киеве массово валятся деревья Из-за непогоды в Киеве массово валятся деревья

Временно изменено движение трамвайных маршрутов № №12, 17.

Одесса: троллейбус с пассажирами врезался в дерево Одесса: троллейбус с пассажирами врезался в дерево

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Киевская область: в результате столкновения автомобиля с деревом погибли 4 человека Киевская область: в результате столкновения автомобиля с деревом погибли 4 человека

ДТП произошло 21 июня в 18:50 вблизи села Малая Вильшанка.

Серьезное ДТП в Полтавской области: один человек погиб, восемь получили травмы Серьезное ДТП в Полтавской области: один человек погиб, восемь получили травмы

Причины происшествия устанавливаются.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх