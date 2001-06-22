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Раздел: Общество  
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В Киеве могут изменить механизм финансирования детсадов

В Киеве могут изменить механизм финансирования детсадовТакое решение позволит расширить возможности детей получать дошкольное образование.

В Киеве изменят механизм финансирования детских дошкольных учреждений. Согласно решению комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, согласно новой схеме финансы будут выделяться не на сами учреждения, а на закупку образовательной услуги для каждого ребенка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Предполагается, что такое решение позволит расширить возможности детей получать дошкольное образование в детских садах разной формы собственности и уменьшит очереди.

"Политика города становится более детоцентричной, ведь это решение позволит финансировать пребывание маленького киевлянина в саду любой формы собственности. После консультаций и наработок с европейскими экспертами был разработан этот проект решения, в основу которого легло понятие базового финансового норматива. В частности, он определяет стоимость образовательной услуги для каждого ребенка, которую город может направить "за ребенком" в дошкольное учреждение любой формы собственности", - объяснила глава комиссии Анна Старостенко.

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Помимо сокращения очередей, решение позволит также повысить качество предоставляемых услуг благодаря конкуренции.

В случае, если механизм "Деньги ходят за ребенком" будет одобрен Киевсоветом, он может заработать уже с января 2019 года.
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 Теги: Киев, детсад

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Сегодня, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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