Раздел: Общество
В Киеве могут изменить механизм финансирования детсадов
Такое решение позволит расширить возможности детей получать дошкольное образование.
В Киеве изменят механизм финансирования детских дошкольных учреждений. Согласно решению комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, согласно новой схеме финансы будут выделяться не на сами учреждения, а на закупку образовательной услуги для каждого ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Предполагается, что такое решение позволит расширить возможности детей получать дошкольное образование в детских садах разной формы собственности и уменьшит очереди.
"Политика города становится более детоцентричной, ведь это решение позволит финансировать пребывание маленького киевлянина в саду любой формы собственности. После консультаций и наработок с европейскими экспертами был разработан этот проект решения, в основу которого легло понятие базового финансового норматива. В частности, он определяет стоимость образовательной услуги для каждого ребенка, которую город может направить "за ребенком" в дошкольное учреждение любой формы собственности", - объяснила глава комиссии Анна Старостенко.
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Помимо сокращения очередей, решение позволит также повысить качество предоставляемых услуг благодаря конкуренции.
В случае, если механизм "Деньги ходят за ребенком" будет одобрен Киевсоветом, он может заработать уже с января 2019 года.
В Киеве изменят механизм финансирования детских дошкольных учреждений. Согласно решению комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта, согласно новой схеме финансы будут выделяться не на сами учреждения, а на закупку образовательной услуги для каждого ребенка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Предполагается, что такое решение позволит расширить возможности детей получать дошкольное образование в детских садах разной формы собственности и уменьшит очереди.
"Политика города становится более детоцентричной, ведь это решение позволит финансировать пребывание маленького киевлянина в саду любой формы собственности. После консультаций и наработок с европейскими экспертами был разработан этот проект решения, в основу которого легло понятие базового финансового норматива. В частности, он определяет стоимость образовательной услуги для каждого ребенка, которую город может направить "за ребенком" в дошкольное учреждение любой формы собственности", - объяснила глава комиссии Анна Старостенко.
Читайте также: В Киеве усилят охрану школ и детсадов
Помимо сокращения очередей, решение позволит также повысить качество предоставляемых услуг благодаря конкуренции.
В случае, если механизм "Деньги ходят за ребенком" будет одобрен Киевсоветом, он может заработать уже с января 2019 года.
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