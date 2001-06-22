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Раздел: Общество  
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Оккупированную Горловку показали в свежих снимках

Оккупированную Горловку показали в свежих снимкахЖизнь словно остановилась.

В сети показали свежие фото оккупированной Горловки в Донецкой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На снимках на странице Nova Gorlivka в Facebook видно, что жизнь в захваченном террористами населенном пункте буквально остановилась.

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Здесь больше не рекламируют товары и услуги. Теперь там размещают только пропаганду террористов "ДНР".

Оккупированную Горловку показали в свежих снимках
Оккупированную Горловку показали в свежих снимках
Оккупированную Горловку показали в свежих снимках
Оккупированную Горловку показали в свежих снимках
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 Теги: Горловка, Донбасс

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Сегодня, 09:59 » Автор: Анна Мартынова
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