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Раздел: Общество  
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Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км

Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 кмЗабег продлился час.

28 июня в Голосеевском парке прошел легкоатлетический забег. Все желающие могли принять участие в пробеге дистанции в честь Дня Конституции, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Бегуны преодолели расстояние в 4 километра. Регистрация участников проводилась заранее, к забегу под названием “Украина — моя родная страна” допускали всех желающих возрастом от 14 лет.

Поучаствовать в мероприятии пришли и подростки, и люди с детьми, и даже пенсионеры. Народу было не очень много, но это никак не повлияло на «боевой дух» собравшихся.

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Старт забега объявили в 10:00, а завершилось все спустя час. Участники бежали по кругу на территории парка, поэтому для проведения акции не пришлось перекрывать движение.

Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
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 Теги: Киев, День Конституции

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Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
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