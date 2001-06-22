Раздел: Общество
Киевляне отметили День Конституции забегом на 4 км
Забег продлился час.
28 июня в Голосеевском парке прошел легкоатлетический забег. Все желающие могли принять участие в пробеге дистанции в честь Дня Конституции, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Бегуны преодолели расстояние в 4 километра. Регистрация участников проводилась заранее, к забегу под названием “Украина — моя родная страна” допускали всех желающих возрастом от 14 лет.
Поучаствовать в мероприятии пришли и подростки, и люди с детьми, и даже пенсионеры. Народу было не очень много, но это никак не повлияло на «боевой дух» собравшихся.
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Старт забега объявили в 10:00, а завершилось все спустя час. Участники бежали по кругу на территории парка, поэтому для проведения акции не пришлось перекрывать движение.
28 июня в Голосеевском парке прошел легкоатлетический забег. Все желающие могли принять участие в пробеге дистанции в честь Дня Конституции, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Бегуны преодолели расстояние в 4 километра. Регистрация участников проводилась заранее, к забегу под названием “Украина — моя родная страна” допускали всех желающих возрастом от 14 лет.
Поучаствовать в мероприятии пришли и подростки, и люди с детьми, и даже пенсионеры. Народу было не очень много, но это никак не повлияло на «боевой дух» собравшихся.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Старт забега объявили в 10:00, а завершилось все спустя час. Участники бежали по кругу на территории парка, поэтому для проведения акции не пришлось перекрывать движение.
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