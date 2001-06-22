Раздел: Общество
В Сети показали лучшие снимки Киева
Патриотичные снимки, сделанные в столице.
28 июня Украина празднует День Конституции. Это праздник силы, воли, демократии нашей страны. Держите порцию красивых патриотичных снимков любимого города, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Праздничный выходной жителям и гостям столицы немного подмочила погода. Однако дождь не остановил бегунов, которые по случаю праздника бегали в Голосеевском парке. Спортсмены в честь Дня Конституции пробежали 4 километра. В целом город окутан томностью и неспешностью выходного дня.
Любите свою страну, свой город вместе с нами! Мы подготовили для вас топ патриотичных фотографий Киева.
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Если вы еще не придумали, как провести День Конституции в Киеве, то в Печерском парке художественные коллективы столицы проведут праздничную концертную программу. В парках «Победа», «Партизанской славы», «Гидропарк», Голосеевском и Центральном организуют народные гуляния и концерты.
28 июня Украина празднует День Конституции. Это праздник силы, воли, демократии нашей страны. Держите порцию красивых патриотичных снимков любимого города, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Праздничный выходной жителям и гостям столицы немного подмочила погода. Однако дождь не остановил бегунов, которые по случаю праздника бегали в Голосеевском парке. Спортсмены в честь Дня Конституции пробежали 4 километра. В целом город окутан томностью и неспешностью выходного дня.
Любите свою страну, свой город вместе с нами! Мы подготовили для вас топ патриотичных фотографий Киева.
Читайте также: В Сети показали компрометирующие снимки Дональда Трампа. Фото
Если вы еще не придумали, как провести День Конституции в Киеве, то в Печерском парке художественные коллективы столицы проведут праздничную концертную программу. В парках «Победа», «Партизанской славы», «Гидропарк», Голосеевском и Центральном организуют народные гуляния и концерты.
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