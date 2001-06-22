В Сети показали лучшие снимки Киева

Похожие новости по теме

В Киеве устроят выставки, концерты и творческие мероприятия.

В субботу, 13 января, на улицах Киева кипит жизнь.

В столице пройдут квесты, фестивали и запустят необычные паровозы.

Соответствующий документ был принят 20 лет назад, в ночь с 27 на 28 июня.