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Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафон

Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафонВасилий Слипак погиб 29 июня.

В Украине пройдет II Международный музыкальный марафон памяти Василия Слепака под названием W-life. Стартует он из Киева 29 июня – именно в день гибели на фронте Василия Слипака, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

В єто день на сцене Киевской консерватории, в Большом зале имени Героя Украины Василия Слипака состоится премьера произведения Jacomo Rossini "Messe Petite Solenelle" (маленькая торжественная месса), в исполнении оперных солистов, хора и симфонического оркестра.

"Большая премьера в Украине с симфоническим оркестром Львовской филармонии, хором "Дударык", камерным хором Gloria, а также с четырьмя французскими вокалистами, выступавшими с Василием на оперных сценах мира – это достойный подарок нашему погибшему побратиму - Герою Украины, оперному певцу и просто другу", – рассказал музыкальный продюсер марафона, руководитель капеллы "Дударык" Дмитрий Кацал.

В последующие дни, 30 июня и 1 июля, марафон продлиться во Львове. Сначала на сцене Львовской филармонии будет повторно исполнена "Petite Messe Solennele", а первого числа пройдет концерт Opera Gala, в котором к оперным звездам присоединится Николас Краузе – знаменитый дирижер из Франции. В тот вечер прозвучат избранные арии из опер и оркестровая музыка Антонина Дворжака и Яна Сибелиуса.

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Напомним, первого июля 2016 года во Львове в Гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла прощались с Василием Слипаком, погибшем на Донбассе. Его жизнь пролетела, как ярчайшая комета: за свои 42 года Василий успел познать любовь и славу, пожить в Париже и порыть окопы на Донбассе, стать крепкой опорой родителям и "теплым" другом для одноклассников.

Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафон
Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафон
Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафон
Во Львове и Киеве стартует Международный музыкальный марафон
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 Теги: Львов, Киев

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Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
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