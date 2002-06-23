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Раздел: Общество  
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В Донецке видели еще один украинский флаг

В Донецке видели еще один украинский флагНа флаге есть надпись «Донецк это Украина».

В оккупированном Донецке, где многие жители ждут освобождения от российской оккупации, периодически на улицах и домах появляются государственные флаги Украины. Фотографии публикуют дончане в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.media.

«ДОНЕЦК. СЕЙЧАС. Жовтоблакытный вывешен на Комсомольском проспекте, 25, с надписью «Донецк это Украина»… Нифига себе…», — пишет местный житель.

В Донецке видели еще один украинский флаг


Подписчики группы так комментируют фото.

«Так и Путин с Лавровым говорят, что Донецк — это Украина».

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«Флаг выглядит как то не на последние годы))), на ролетах типо))))))))))».

В Донецке видели еще один украинский флаг
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 Теги: Донецк, флаг

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Сегодня, 11:23 » Автор: Анна Мартынова
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