В Донецке видели еще один украинский флаг

На флаге есть надпись «Донецк это Украина».



В оккупированном Донецке, где многие жители ждут освобождения от российской оккупации, периодически на улицах и домах появляются государственные флаги Украины. Фотографии публикуют дончане в соцсетях, передает



«ДОНЕЦК. СЕЙЧАС. Жовтоблакытный вывешен на Комсомольском проспекте, 25, с надписью «Донецк это Украина»… Нифига себе…», — пишет местный житель.







Подписчики группы так комментируют фото.



«Так и Путин с Лавровым говорят, что Донецк — это Украина».



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«Флаг выглядит как то не на последние годы))), на ролетах типо))))))))))».



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В оккупированном Донецке, где многие жители ждут освобождения от российской оккупации, периодически на улицах и домах появляются государственные флаги Украины. Фотографии публикуют дончане в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.media «ДОНЕЦК. СЕЙЧАС. Жовтоблакытный вывешен на Комсомольском проспекте, 25, с надписью «Донецк это Украина»… Нифига себе…», — пишет местный житель.Подписчики группы так комментируют фото.«Так и Путин с Лавровым говорят, что Донецк — это Украина».«Флаг выглядит как то не на последние годы))), на ролетах типо))))))))))».



