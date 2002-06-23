Раздел: Общество
В Донецке видели еще один украинский флаг
На флаге есть надпись «Донецк это Украина».
В оккупированном Донецке, где многие жители ждут освобождения от российской оккупации, периодически на улицах и домах появляются государственные флаги Украины. Фотографии публикуют дончане в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.media.
«ДОНЕЦК. СЕЙЧАС. Жовтоблакытный вывешен на Комсомольском проспекте, 25, с надписью «Донецк это Украина»… Нифига себе…», — пишет местный житель.
Подписчики группы так комментируют фото.
«Так и Путин с Лавровым говорят, что Донецк — это Украина».
Читайте также: В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг
«Флаг выглядит как то не на последние годы))), на ролетах типо))))))))))».
В оккупированном Донецке, где многие жители ждут освобождения от российской оккупации, периодически на улицах и домах появляются государственные флаги Украины. Фотографии публикуют дончане в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.media.
«ДОНЕЦК. СЕЙЧАС. Жовтоблакытный вывешен на Комсомольском проспекте, 25, с надписью «Донецк это Украина»… Нифига себе…», — пишет местный житель.
Подписчики группы так комментируют фото.
«Так и Путин с Лавровым говорят, что Донецк — это Украина».
Читайте также: В оккупированном Донецке вывесили украинский флаг
«Флаг выглядит как то не на последние годы))), на ролетах типо))))))))))».
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