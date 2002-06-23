Раздел: Общество
Неадекватная женщина «терроризирует» жителей киевских Березняков
Женщина швыряет из окна вазоны и стройматериалы.
Опасная дама живет на ул. Бучмы, 6, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам киевлян, женщина швыряет из окон в прохожих различные предметы. Подчас из ее окон летят стеклянные банки, цветочные вазоны и даже строительные материалы - шпаклевка или краска в ведре и пакеты с мусором.
Жители Березняков также утверждают, что на днях женщина напала на молодых людей и требовала от них денег, после чего остановилась посреди дороги перед машинами в одном халате и тапках, нецензурно выражалась и не давала проехать.
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Повлиять же на неадекватную женщину или забрать ее в спецучреждение невозможно: для этого необходимо согласие родственников либо доказательства обвинений и суд, который признает человека социально опасным.
Опасная дама живет на ул. Бучмы, 6, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По словам киевлян, женщина швыряет из окон в прохожих различные предметы. Подчас из ее окон летят стеклянные банки, цветочные вазоны и даже строительные материалы - шпаклевка или краска в ведре и пакеты с мусором.
Жители Березняков также утверждают, что на днях женщина напала на молодых людей и требовала от них денег, после чего остановилась посреди дороги перед машинами в одном халате и тапках, нецензурно выражалась и не давала проехать.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Повлиять же на неадекватную женщину или забрать ее в спецучреждение невозможно: для этого необходимо согласие родственников либо доказательства обвинений и суд, который признает человека социально опасным.
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