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Раздел: Общество  
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Неадекватная женщина «терроризирует» жителей киевских Березняков

Неадекватная женщина «терроризирует» жителей киевских БерезняковЖенщина швыряет из окна вазоны и стройматериалы.

Опасная дама живет на ул. Бучмы, 6, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам киевлян, женщина швыряет из окон в прохожих различные предметы. Подчас из ее окон летят стеклянные банки, цветочные вазоны и даже строительные материалы - шпаклевка или краска в ведре и пакеты с мусором.

Жители Березняков также утверждают, что на днях женщина напала на молодых людей и требовала от них денег, после чего остановилась посреди дороги перед машинами в одном халате и тапках, нецензурно выражалась и не давала проехать.

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Повлиять же на неадекватную женщину или забрать ее в спецучреждение невозможно: для этого необходимо согласие родственников либо доказательства обвинений и суд, который признает человека социально опасным.
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 Теги: Березняки, Киев

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Сегодня, 12:56 » Автор: Анна Мартынова
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