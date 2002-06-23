Раздел: Общество
В Сети показали, как выглядит на рассвете Киевское море
Рыбаки наслаждаются восходом солнца.
Не даром многие любят наблюдать рассвет возле воды. Над Киевским водохранилищем он особенно красивый, когда первые лучи солнца ласкают голубую гладь, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты побывали на Киевском море и запечатлел момент восходящей зари над просторами воды.
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Кто чаще всего видят прекрасные рассветы на водохранилище — так это рыбаки. Они ловят рыбу и любуются природными явлениями. На этот раз небо выглядит фантастически: сквозь облака и тучи прорывается красное солнце. Лучи медленно спускаются на воду, дотрагиваются до верхушек деревьев. Тишина, спокойствие.
Не даром многие любят наблюдать рассвет возле воды. Над Киевским водохранилищем он особенно красивый, когда первые лучи солнца ласкают голубую гладь, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты побывали на Киевском море и запечатлел момент восходящей зари над просторами воды.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Кто чаще всего видят прекрасные рассветы на водохранилище — так это рыбаки. Они ловят рыбу и любуются природными явлениями. На этот раз небо выглядит фантастически: сквозь облака и тучи прорывается красное солнце. Лучи медленно спускаются на воду, дотрагиваются до верхушек деревьев. Тишина, спокойствие.
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