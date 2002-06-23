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Раздел: Общество  
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Стало известно, сколько киевлян подписали декларации с врачами

Стало известно, сколько киевлян подписали декларации с врачамиСамые большие результаты - у Днепровского и Дарницкого районов.

К национальной кампании «Врач для каждой семьи» уже присоединились 95% столичных терапевтов, педиатров и семейных врачей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kyivtv.com.ua

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, сейчас врачу выбрали более 670 000 жителей столицы. Это около 23% от всего населения Киева.

Наиболее активными на сегодня жители Днепровского и Дарницкого районов. Там декларации подписала почти треть населения.

Валентина Гинзбург напомнила, что подписав декларацию, гражданин имеет право на бесплатное получение ряда медицинских услуг, предоставляемых на первичном звене. Среди них: динамическое наблюдение за состоянием здоровья; проведение диагностики и лечения; оказания неотложной медицинской помощи; направление пациентов для оказания им вторичной или третичной медицинской помощи; вакцинация и тому подобное.

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Зарплата врача будет зависеть от количества его пациентов, а это будет стимулировать медиков к самосовершенствованию в профессии.
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 Теги: Киев, декларация

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Сегодня, 16:09 » Автор: Анна Мартынова
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