Раздел: Общество
В Украине зафиксировали мощную магнитную бурю
Важная информация для метеозависимых людей.
В ночь на 29 июня Украину накрыла мощная магнитная буря, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По данным Киевского института геофизики, она продлится до вечера пятницы. В этот период недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди.
"Такая структура людей, сосудов, капилляров, кровообращения, поэтому некоторые люди к этому чувствительны, также, как и к солнцу, кто-то более чувствителен, кто-то менее чувствителен . Поэтому и к магнитным бурям люди по-разному себя чувствуют", – рассказала семейный врач амбулатории № 3 города Покровска Наталья Непочатая.
Улучшить самочувствие поможет правильное питание, говорят медики. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.
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Однако, если назначенные препараты не помогают, визит к доктору лучше не откладывать. Это чревато осложнениями.
В ночь на 29 июня Украину накрыла мощная магнитная буря, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
По данным Киевского института геофизики, она продлится до вечера пятницы. В этот период недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди.
"Такая структура людей, сосудов, капилляров, кровообращения, поэтому некоторые люди к этому чувствительны, также, как и к солнцу, кто-то более чувствителен, кто-то менее чувствителен . Поэтому и к магнитным бурям люди по-разному себя чувствуют", – рассказала семейный врач амбулатории № 3 города Покровска Наталья Непочатая.
Улучшить самочувствие поможет правильное питание, говорят медики. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
Однако, если назначенные препараты не помогают, визит к доктору лучше не откладывать. Это чревато осложнениями.
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