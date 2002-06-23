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Раздел: Общество  
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В Украине зафиксировали мощную магнитную бурю

В Украине зафиксировали мощную магнитную бурюВажная информация для метеозависимых людей.

В ночь на 29 июня Украину накрыла мощная магнитная буря, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

По данным Киевского института геофизики, она продлится до вечера пятницы. В этот период недомогание почувствуют, прежде всего, метеозависимые люди.

"Такая структура людей, сосудов, капилляров, кровообращения, поэтому некоторые люди к этому чувствительны, также, как и к солнцу, кто-то более чувствителен, кто-то менее чувствителен . Поэтому и к магнитным бурям люди по-разному себя чувствуют", – рассказала семейный врач амбулатории № 3 города Покровска Наталья Непочатая.

Улучшить самочувствие поможет правильное питание, говорят медики. Диетологи советуют есть овощные салаты и пить побольше воды. А вот жирная пища и сладости могут лишь усилить недомогание, особенно у людей с лишним весом.

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Однако, если назначенные препараты не помогают, визит к доктору лучше не откладывать. Это чревато осложнениями.
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 Теги: магнитные бури, советы

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Сегодня, 17:37 » Автор: Анна Мартынова
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