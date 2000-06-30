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Раздел: Общество  
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Боевики "ДНР" пообещали стрелять по миротворцам ООН

Боевики "ДНР" пообещали стрелять по миротворцам ООНВ состав миротворцев не должны входить РФ или союзные им силы.

Боевики ДНР будут стрелять по миротворцам ООН, если они появятся на Донбассе по сценарию Украины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Соответствующее заявление сделал лидер сепаратистов Александр Захарченко, видео с его словам опубликовал в Twitter пользователь Necro Mancer.

"Без согласования с ДНР, ЛНР миссия ООН входить сюда не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников. Чем больше противников, тем проще стрелять, и целиться не надо" , - сказал Захарченко.

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Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, которую с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить русские или союзные им силы из стран ОДКБ.
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 Теги: ДНР, ООН, миротворцы

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Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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