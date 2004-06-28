Раздел: Общество
Соцсети «взорвались» из-за заявления Трампа о Крыме
Слова Трампа о том, что он "посмотрит" насчет признания оккупации Крыма, вызвали бурю в соцсетях.
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он "посмотрит", признавать ли российскую оккупацию Крыма, вызвали волну гнева в социальных сетях, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Представляем наиболее показательные реакции пользователей.
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Напомним, когда журналисты в общении с главой Белого дома затронули тему российской аннексии полуострова и спросили о возможности ее признания американцами, Трамп ответил: "Посмотрим" ("We're going to have to see").
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он "посмотрит", признавать ли российскую оккупацию Крыма, вызвали волну гнева в социальных сетях, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Представляем наиболее показательные реакции пользователей.
Читайте также: В Госдепе прокомментировали слова Трампа о Крыме
Напомним, когда журналисты в общении с главой Белого дома затронули тему российской аннексии полуострова и спросили о возможности ее признания американцами, Трамп ответил: "Посмотрим" ("We're going to have to see").
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