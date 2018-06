Соцсети «взорвались» из-за заявления Трампа о Крыме

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он "посмотрит", признавать ли российскую оккупацию Крыма, вызвали волну гнева в социальных сетях, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Представляем наиболее показательные реакции пользователей.Напомним, когда журналисты в общении с главой Белого дома затронули тему российской аннексии полуострова и спросили о возможности ее признания американцами, Трамп ответил: "Посмотрим" ("We're going to have to see").