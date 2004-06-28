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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет акция в поддержку Сенцова

В Киеве пройдет акция в поддержку СенцоваАкция намечена на 2 июля (понедельник).

В Киеве пройдет масштабная акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого на территории РФ.

Об этом сообщают организаторы мероприятия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

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Она пройдет на территории НСК "Олимпийский", где участники зажгут огромную надпись "Олег, Украина с тобой". Точка сбора всех желающий - площадь возле Олимпийского, 21:00.
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 Теги: Киев, акция, Сенцов

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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