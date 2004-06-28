Раздел: Общество
В магазинах Украины начали округлять цены
Мелкие монеты не будут производить.
Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно) украинцам больше давать не будут, а в ходу будут только 10 и 50 копеек, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины начали округлять деньги при расчетах, это новация от Национального банка.
Сдачу белыми монетами украинцам больше не будут давать. Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля. От пяти до девяти копеек – это теперь 10.
Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.
Читайте также: Стало известно, сколько украинцев планируют ехать на отдых
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.
Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно) украинцам больше давать не будут, а в ходу будут только 10 и 50 копеек, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины начали округлять деньги при расчетах, это новация от Национального банка.
Сдачу белыми монетами украинцам больше не будут давать. Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля. От пяти до девяти копеек – это теперь 10.
Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.
Читайте также: Стало известно, сколько украинцев планируют ехать на отдых
Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
13
0
Также советуем посмотреть
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
- Священника "уволили" из-за рэпа на молитве
- Саакашвили рассказал о своих планах в Украине
- В соцсетях потешаются над Крымским мостом из камыша
- И смех, и грех: что вытворяют дети, пока родители заняты
- "Красиво жить не запретишь": прикольные демативаторы
- Смешные записки, которые оставляют друг другу любящие супруги
- У американца взорвалась камера на ноге, когда тот подглядывал за женщинами
- Местонахождение Клыха: обнародованы новые подробности
- "Истинное лицо": полицейские разных стран в сатирических иллюстрациях
- "Гениальность просто зашкаливает": подборка курьезных снимков
- Забавные кадры из повседневной жизни
- Новые контуры: ВСУ вооружились «до зубов» против боевиков
- Розенко рассказал, кому повысят пенсии в Украине
- На Херсонщине выгорели 170 гектаров пшеницы
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Настоящая жара: подборка забавных летних снимков
- Опять дожди: Украину накроет непогода
- На Донбассе за сутки бойцы ВСУ убили трех боевиков
- В Шотландии толстого ежа посадили на принудительную диету
- Забавные фотки бультерьеров, доказывающие, что они – те еще милахи
- Веселой пятницы: подборка свежих анекдотов
- Шаг к НАТО: Порошенко обещает подписать закон о нацбезопасности
- Супергерои на отдыхе в веселых иллюстрациях
- Тревожный сигнал: в США обеспокоились судьбой Украины
- Прикольные фотки людей, над которыми подшутили парикмахеры
- Особенности семейной жизни в ироничных иллюстрациях
Оставьте свой комментарий