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Раздел: Общество  
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В магазинах Украины начали округлять цены

В магазинах Украины начали округлять ценыМелкие монеты не будут производить.

Сдачу белыми монетами (1, 2 и 5 копеек соответственно) украинцам больше давать не будут, а в ходу будут только 10 и 50 копеек, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

С воскресенья, 1 июля, в магазинах Украины начали округлять деньги при расчетах, это новация от Национального банка.

Сдачу белыми монетами украинцам больше не будут давать. Если цена товара заканчивается на одну, две, три или четыре копейки, ее округлят в сторону уменьшения – до нуля. От пяти до девяти копеек – это теперь 10.

Таким образом, Нацбанк планирует избавиться от мелких и неудобных монет и сэкономить на их чеканке 90 млн грн в год.

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Монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут производить, в ходу будут только 10 и 50 копеек.
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 Теги: цены, магазины

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Сегодня, 09:21 » Автор: Анна Мартынова
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