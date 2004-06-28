Раздел: Общество
Украинский врач сделал уникальное открытие
Врач разработал уникальную конструкцию.
Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин разработал уникальную конструкцию, которая может заменить сломанный позвонок в шейном отделе позвоночника, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На разработку конструкции из титана и ее испытания ушло несколько лет.
Протез работает следующим образом: во время операции сломанный позвонок удаляют и на его место ставят металлическую тубу, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины. И заполняют полость в середине частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики.
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Отмечается, что себестоимость конструкции равна 800 грн, но на получения разрешений и лицензий для его изготовления нужны десятки тысяч гривен.
Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин разработал уникальную конструкцию, которая может заменить сломанный позвонок в шейном отделе позвоночника, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На разработку конструкции из титана и ее испытания ушло несколько лет.
Протез работает следующим образом: во время операции сломанный позвонок удаляют и на его место ставят металлическую тубу, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины. И заполняют полость в середине частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики.
Читайте также: В Украине объявлено штормовое предупреждение
Отмечается, что себестоимость конструкции равна 800 грн, но на получения разрешений и лицензий для его изготовления нужны десятки тысяч гривен.
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