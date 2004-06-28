» » Украинский врач сделал уникальное открытие
Раздел: Общество  
0

Украинский врач сделал уникальное открытие

Украинский врач сделал уникальное открытиеВрач разработал уникальную конструкцию.

Украинский врач-нейрохирург Алексей Нелхопочин разработал уникальную конструкцию, которая может заменить сломанный позвонок в шейном отделе позвоночника, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На разработку конструкции из титана и ее испытания ушло несколько лет.

Протез работает следующим образом: во время операции сломанный позвонок удаляют и на его место ставят металлическую тубу, концы которой крепят к целым костям. Затем увеличивают высоту протеза до необходимого изгиба спины. И заполняют полость в середине частями собственной кости человека, которые смешаны с гранулами специальной керамики.

Читайте также: В Украине объявлено штормовое предупреждение

Отмечается, что себестоимость конструкции равна 800 грн, но на получения разрешений и лицензий для его изготовления нужны десятки тысяч гривен.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: врач, открытие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:37 » Автор: Анна Мартынова
     1096
     0

Похожие новости по теме

Умер знаменитый украинский медик Умер знаменитый украинский медик

Медик ушел из жизни в родном городе

Украинские врачи провели уникальную операцию на сердце Украинские врачи провели уникальную операцию на сердце

Украинские врачи установили пациентке новый клапан аорты, изготовленный из тканей ее тела.

Сегодня по Украине объявлено штормовое предупреждение Сегодня по Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.

Украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение Украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение

В западных и восточных областях ожидаются местами грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Дизайнер из Украины разработал очень патриотичный шрифт Дизайнер из Украины разработал очень патриотичный шрифт

Шрифт называется Бандера Pro.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх