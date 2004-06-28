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Раздел: Общество  
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Киев затопило после мощного ливня

Киев затопило после мощного ливняНа город обрушились ливни.

В Киеве пришла непогода – на город обрушились сильные ливни. Из-за обильных дождей в столице случилось подтопление, передает Хроника.инфо со ссылкой на fraza.ua.

В частности, как сообщают соцсети, в субботу, 30 июня, настоящий потоп случился возле автовокзала на «Выдубичах».

Тут буквально плавали автомобили и был затруднен проход для пешеходов.

Синоптики говорят, что дожди в Киеве продолжатся.

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Пользователи интернета выкладывают видео о том, как затопило Киев и в других районах.

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 Теги: Киев, ливень

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Сегодня, 12:12 » Автор: Анна Мартынова
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