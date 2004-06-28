Из столичного аэропорта не могут вылететь несколько тысяч туристов

Причина задержки рейсов пока не известна.



В столичном аэропорту "Киев" со вчера задерживают рейсы, передает



По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.



Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталиюи и в Батуми.



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Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В столичном аэропорту "Киев" со вчера задерживают рейсы, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталиюи и в Батуми.Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.



