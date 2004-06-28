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Раздел: Общество  
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В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь

В киевском супермаркете посетительницу искусала мышьВ магазине опровергают эту информацию.

В супермаркете АТБ по адресу Заболотного, 20а покупательницу укусила мышь. Администрация заведения опровергает случившееся, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Как рассказала покупательница, мышь вылезла из-под морозилки в торговом зале.

«Стояла возле морозилки с мороженым, а мышь внизу бежала. А тут я на ее пути. Она, видать, испугалась препятствий и прикусила», — написала девушка.

В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь


Покупательница пожаловалась продавцам, на что они отреагировали словами: «у нас кто-то хомячка выпустил! Мышей нет».

В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь


Информатор позвонил в супермаркет, но, озвучив ситуацию, услышал в трубке перепуганный женский голос, судя по всему обращавшийся к другим сотрудникам: «ой, что говорить?». Далее связь прервалась. Позвонив второй раз, нам ответил уже парень. Он представился заместителем управляющего супермаркетом и сказал, что об инциденте не слышал, а в маркете регулярно проводят дезинфекцию. В свою очередь Информатор рассказал, что пострадавшая сразу сообщила о случившемся, а ей ответили про потерявшегося хомяка. На это заявление заместитель управляющего многозначительно промолчал и попросил набрать позже, когда придет управляющий.

Пользователей сети возмутила данная ситуация. В комментариях под постом неравнодушные поинтересовались, сделала ли пострадавшая прививку от бешенства. На это девушка ответила, что мышь прикусила кожу не до крови.

В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь
В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь


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На предположения комментаторов в сети, что это могла быть крыса, пострадавшая подтвердила — укусила именно мышь — маленького размера. Также она отметила, что рядом находились дети, которые также могли стать мишенью грызуна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, мышь

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Сегодня, 15:02 » Автор: Анна Мартынова
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