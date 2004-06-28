Раздел: Общество
В киевском супермаркете посетительницу искусала мышь
В магазине опровергают эту информацию.
В супермаркете АТБ по адресу Заболотного, 20а покупательницу укусила мышь. Администрация заведения опровергает случившееся, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Как рассказала покупательница, мышь вылезла из-под морозилки в торговом зале.
«Стояла возле морозилки с мороженым, а мышь внизу бежала. А тут я на ее пути. Она, видать, испугалась препятствий и прикусила», — написала девушка.
Покупательница пожаловалась продавцам, на что они отреагировали словами: «у нас кто-то хомячка выпустил! Мышей нет».
Информатор позвонил в супермаркет, но, озвучив ситуацию, услышал в трубке перепуганный женский голос, судя по всему обращавшийся к другим сотрудникам: «ой, что говорить?». Далее связь прервалась. Позвонив второй раз, нам ответил уже парень. Он представился заместителем управляющего супермаркетом и сказал, что об инциденте не слышал, а в маркете регулярно проводят дезинфекцию. В свою очередь Информатор рассказал, что пострадавшая сразу сообщила о случившемся, а ей ответили про потерявшегося хомяка. На это заявление заместитель управляющего многозначительно промолчал и попросил набрать позже, когда придет управляющий.
Пользователей сети возмутила данная ситуация. В комментариях под постом неравнодушные поинтересовались, сделала ли пострадавшая прививку от бешенства. На это девушка ответила, что мышь прикусила кожу не до крови.
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На предположения комментаторов в сети, что это могла быть крыса, пострадавшая подтвердила — укусила именно мышь — маленького размера. Также она отметила, что рядом находились дети, которые также могли стать мишенью грызуна.
В супермаркете АТБ по адресу Заболотного, 20а покупательницу укусила мышь. Администрация заведения опровергает случившееся, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Как рассказала покупательница, мышь вылезла из-под морозилки в торговом зале.
«Стояла возле морозилки с мороженым, а мышь внизу бежала. А тут я на ее пути. Она, видать, испугалась препятствий и прикусила», — написала девушка.
Покупательница пожаловалась продавцам, на что они отреагировали словами: «у нас кто-то хомячка выпустил! Мышей нет».
Информатор позвонил в супермаркет, но, озвучив ситуацию, услышал в трубке перепуганный женский голос, судя по всему обращавшийся к другим сотрудникам: «ой, что говорить?». Далее связь прервалась. Позвонив второй раз, нам ответил уже парень. Он представился заместителем управляющего супермаркетом и сказал, что об инциденте не слышал, а в маркете регулярно проводят дезинфекцию. В свою очередь Информатор рассказал, что пострадавшая сразу сообщила о случившемся, а ей ответили про потерявшегося хомяка. На это заявление заместитель управляющего многозначительно промолчал и попросил набрать позже, когда придет управляющий.
Пользователей сети возмутила данная ситуация. В комментариях под постом неравнодушные поинтересовались, сделала ли пострадавшая прививку от бешенства. На это девушка ответила, что мышь прикусила кожу не до крови.
Читайте также: В киевском супермаркете мужчина открыл стрельбу
На предположения комментаторов в сети, что это могла быть крыса, пострадавшая подтвердила — укусила именно мышь — маленького размера. Также она отметила, что рядом находились дети, которые также могли стать мишенью грызуна.
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