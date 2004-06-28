Раздел: Общество
В аэропорту Киева задерживается пять рейсов
У людей срывается отпуск.
В столичном аэропорту "Киев" задерживаются около пять авиарейсов, которые были запланированы на вылет 30 июня и 1 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, по данным табло аэропорта Жулян, по состоянию на 13:00 в воскресенье задержаны три рейса авиакомпании Bravo.
"Рейс Bravo Airways: до Афин задерживается с 12:30 до 18:30, до Аликанте задерживается с 8:00 до 19:40; Рейс до Анталии задержан с 3:00 утра до 0:00. Рейс авиакомпании Anda air в Даламан задерживается до 21:10. Задерживается рейс в Батуми авиакомпании SkyUP", - говорится на информационном табло.
Также сообщается, что некоторые рейсы были осуществлены с задержкой почти в 12 часов.
"Рейс BAY4425 авиакомпании Bravo Airways по направлению Киев-Даламан, время отправления: 00:05 1 июля, вылет: в 11:38" - говорится на табло.
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По данным справки, 1 июля также не осуществлены некоторые рейсы, запланированные до вылета на 30 июня.
"Возможно, еще есть несколько рейсов, которые не вылетели вчера. Есть рейсы, которые не на табло, для справки, информацию по ним не предоставляли. По ним также есть задержка", - рассказали в справке.
В столичном аэропорту "Киев" задерживаются около пять авиарейсов, которые были запланированы на вылет 30 июня и 1 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
В частности, по данным табло аэропорта Жулян, по состоянию на 13:00 в воскресенье задержаны три рейса авиакомпании Bravo.
"Рейс Bravo Airways: до Афин задерживается с 12:30 до 18:30, до Аликанте задерживается с 8:00 до 19:40; Рейс до Анталии задержан с 3:00 утра до 0:00. Рейс авиакомпании Anda air в Даламан задерживается до 21:10. Задерживается рейс в Батуми авиакомпании SkyUP", - говорится на информационном табло.
Также сообщается, что некоторые рейсы были осуществлены с задержкой почти в 12 часов.
"Рейс BAY4425 авиакомпании Bravo Airways по направлению Киев-Даламан, время отправления: 00:05 1 июля, вылет: в 11:38" - говорится на табло.
Читайте также: Музеи Киева в июле можно будет посетить бесплатно
По данным справки, 1 июля также не осуществлены некоторые рейсы, запланированные до вылета на 30 июня.
"Возможно, еще есть несколько рейсов, которые не вылетели вчера. Есть рейсы, которые не на табло, для справки, информацию по ним не предоставляли. По ним также есть задержка", - рассказали в справке.
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